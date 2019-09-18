"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

18 Eylül 2019, Çarşamba 18:32
Pakistan, Almanya'ya yapacağı seyahat için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi.

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Almanya'ya yapacağı yolculuk için hava sahası kullanma talebini reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından 20 ve 28 Eylül'de Modi'nin Almanya seyahati için Pakistan hava sahasını kullanma talebi yapıldığını bildirdi.

Hindistan'ın hava sahası kullanma talebine olumsuz yanıt verildiğini aktaran Kureyşi, "Keşmir'deki Hindistan'ın uyguladığı baskı ve hak ihlallerini göz önünde bulundurarak talebe olumsuz yanıt verdik." dedi.

AA

Etiketler: Pakistan, Modi, uçuş izni
Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

    Mağduriyetler acilen giderilmeli

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeye devam edecek

    Suudi Arabistan: Aramco saldırısında İran'ın rolünü kanıtlayacağız

    Diyanet’ten ‘hediye’ açıklaması

    Liberya'da yatılı okulda yangın çıktı: 30 ölü

    Rejim İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "FETÖ" suçlamalarına sert tepki

    AYM: Yolsuzluk soruşturmalarına yayın yasağı basın özgürlüğünün ihlalidir

    AP'de Brexit anlaşması karara bağlandı

    Sınır ihlali yapan Yunan askerler hakkında soruşturma tamamlandı

    Türkiye'de üniversite sayısı 3 kat arttı, nitelik azaldı

    AP'den Keşmir'de diyalog çağrısı

    Diyarbakır'da PKK'ya ait 6 milyon 718 bin Hint keneviri ele geçirildi

    HDP'li Karayazı Belediyesi'ne kayyum atandı

    Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliği arttı

    Çocukları zorla dağa kaçıranlara müebbet hapis cezası verilecek

    Pençe-3 Harekatında yeni safhaya geçildi

    Netanyahu mecliste çoğunluğu elde edemedi

    İmamoğlu: Televizyon dizisine sponsor olmak belediyenin işi mi?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Putin'den tarihi ve acı mesaj
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    En çok Türkiye etkilenecek
    Genel

    İmamoğlu: Televizyon dizisine sponsor olmak belediyenin işi mi?
    Genel

    Yeter artık ey Sisi
    Ahmet BATTAL

    Bataklığın ilacı: AB demokrasisi
    Süleyman KÖSMENE

    Çiçekte saklı nimetler
    Raşit YÜCEL

    Sokrat neyi arıyordu?
    📷
    Genel

    Mülteci bir fotoğrafçının gözünden Filistin... Bir fotoğraf savaşı bitirebilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.