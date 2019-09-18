Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

Pakistan, Almanya'ya yapacağı seyahat için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi.

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Almanya'ya yapacağı yolculuk için hava sahası kullanma talebini reddetti. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından 20 ve 28 Eylül'de Modi'nin Almanya seyahati için Pakistan hava sahasını kullanma talebi yapıldığını bildirdi. Hindistan'ın hava sahası kullanma talebine olumsuz yanıt verildiğini aktaran Kureyşi, "Keşmir'deki Hindistan'ın uyguladığı baskı ve hak ihlallerini göz önünde bulundurarak talebe olumsuz yanıt verdik." dedi. AA

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