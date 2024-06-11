Papa’dan uluslararası topluma, Gazze için çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Gazze’deki gelişmelerle ilgili mesajlar verdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla Ürdün’de 11 Haziran’da Gazze’ye destek amacıyla olağanüstü uluslararası bir konferans düzenleneceğini hatırlatan Papa, “Bu önemli girişim için onlara teşekkür ederken, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum. İnsani yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmelidir ve kimse bunu durduramaz.” dedi. AA

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