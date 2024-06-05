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5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Papua Yeni Gine'de toprak altında kalan köy, toplu mezar oldu

05 Haziran 2024, Çarşamba 14:48
Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı heyelandan etkilenen Tuliparo köyü, toplu mezarlığa dönüştürüldü.

Ülkedeki Post-Courier gazetesinin haberine göre, yetkililer basın toplantısında, felaketin meydana geldiği 24 Mayıs'tan bu yana toprak altında kalan cesetlerin çoktan çürüdüğünü açıkladı.

Çürüyen cesetleri topraktan çıkarmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, Tuliparo köyünün toplu mezarlığa dönüştürüldüğünü duyurdu.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden yardım talebinde bulunmuştu.

AA

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