"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

12 Kasım 2019, Salı 00:16
FRANSA’NIN BAŞKENTİNDE ONBİNLER, İSLAM KARŞITLIĞINA KARŞI BİRLİKTE YÜRÜDÜ.

“İslam korkusuna dur”

PARİS’TE İslam karşıtlığını protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, politikacı ve sanatçıların da dahil olduğu on binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti.

Politikacı ve hak örgütlerinin çağrısıyla yapılan yürüyüşte “İslam korkusuna dur” mesajı verildi.

Saldırı ve tacizlere cevap

PROTESTOCULAR yürüyüş esnasında “Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslamofobikler” ve “İslamofobiye hayır” gibi sloganlar attı. Yürüyüşle, son dönemdeki cami saldırılarına ve başörtülü kadına yönelik tacize cevap verilmiş oldu.

IRKÇI SALDIRILAR SON BULSUN 

Paris'te birçok derneğin çağrısıyla ve çok sayıda kesimden kişinin katılımıyla Gare Du Nord tren garında toplanan eylemciler, Nation Meydanına yürüdü.  Eylemciler, Müslümanlara karşı ırkçı açıklama ve saldırıların sona ermesini, başörtülü Müslümanlara ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

***

Sorun Müslümanlar değil, İslâm karşıtlığı

Fransa’nın başşehri Paris’te İslÂmofobi karşıtı yürüyüş on binlerce insanın katılımıyla yapıldı. Yürüyüş esnasında “Sorun çıkaran Müslümanlar değil,  İslamofobiye hayır” gibi sloganlar atıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te İslâmofobi karşıtı yürüyüş, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katılımıyla başladı. On binler, politikacılar ve hak örgütlerinin çağrısıyla “İslâm korkusuna dur demek” için Fransa saatine göre 13.00’da Paris’teki Gard du Nord’dan hareketle başlayan protesto yürüyüşüne katıldı. Euronews.com’da geçen habere göre İslâmofobi karşıtı 10 Kasım Yürüyüşü’ne çağrı yapanlardan biri de sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) Partisi Lideri Jean-Luc Mélenchon’du. Mélenchon yürüyüş öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Bu gösteride yer alarak Fransa’nın bir Fransız Cumhuriyeti olarak var olmasına yardım etme duygusuyla hareket etmekteyiz” açıklaması yaptı. Fransa’nın aşırı sağcı partisi ‘Ulusal Birleşme Hareketi’ (RN) Lideri Marine Le Pen, Müslümanlara yönelik nefret eylemlerini kınamayı amaçlayan İslâmofobi karşıtı yürüyüşü, “İslâmcılarla iş birliği” olarak nitelendirdi.

İslâmofobiye hayır

Yürüyüş sırasında kadın hakları örgütü FEMEN temsilcisi bir kadın, üstsüz protesto gösterisi yaptı. Protestocu kadın, diğer göstericiler tarafından önü kapatılarak engellendi. Protestocular yürüyüş esnasında “Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslâmofobikler”, “İslamofobi’ye hayır” gibi sloganlar attı. Yürüyüş, Fransa’da son zamanlarda yaşanan Bayonne cami saldırısı ve başörtüsü tartışmalarının ardından düzenlendi.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    Fitne, aileleri de böldü

    Hüseyin Filiz’i rahmetle anıyoruz

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    Hükümet kurmak daha da zorlaştı: İspanya'da seçim sonuçları ne diyor?

    Merkel: Hiç kimse kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemeli

    Rus uzay üssü inşaatındaki büyük yolsuzluk ile ilgili açıklama

    'Geri adım atmamızı ummak beyhudedir'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretinde hangi konular gündeme gelecek?

    Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de yayınladı

    Boğaziçi imara açılacak mı?

    Sıra Murat Dağı’nda mı?

    Kaçak yapılara dijital takip geliyor

    81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

    Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

    İB: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

    13 Aralık'a kadar devam edecek: Hac ön kayıtları başladı

    ABD'den teröristlerle petrol devriyesi

    Yeni sistem huzur getirmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Süleyman KÖSMENE

    Nasaraların saliplerini kim kıracak?
    Genel

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.