Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

FRANSA’NIN BAŞKENTİNDE ONBİNLER, İSLAM KARŞITLIĞINA KARŞI BİRLİKTE YÜRÜDÜ.

“İslam korkusuna dur”

PARİS’TE İslam karşıtlığını protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, politikacı ve sanatçıların da dahil olduğu on binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti.

Politikacı ve hak örgütlerinin çağrısıyla yapılan yürüyüşte “İslam korkusuna dur” mesajı verildi.

Saldırı ve tacizlere cevap

PROTESTOCULAR yürüyüş esnasında “Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslamofobikler” ve “İslamofobiye hayır” gibi sloganlar attı. Yürüyüşle, son dönemdeki cami saldırılarına ve başörtülü kadına yönelik tacize cevap verilmiş oldu.

IRKÇI SALDIRILAR SON BULSUN

Paris'te birçok derneğin çağrısıyla ve çok sayıda kesimden kişinin katılımıyla Gare Du Nord tren garında toplanan eylemciler, Nation Meydanına yürüdü. Eylemciler, Müslümanlara karşı ırkçı açıklama ve saldırıların sona ermesini, başörtülü Müslümanlara ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

***

Sorun Müslümanlar değil, İslâm karşıtlığı

Fransa’nın başşehri Paris’te İslÂmofobi karşıtı yürüyüş on binlerce insanın katılımıyla yapıldı. Yürüyüş esnasında “Sorun çıkaran Müslümanlar değil, İslamofobiye hayır” gibi sloganlar atıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te İslâmofobi karşıtı yürüyüş, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katılımıyla başladı. On binler, politikacılar ve hak örgütlerinin çağrısıyla “İslâm korkusuna dur demek” için Fransa saatine göre 13.00’da Paris’teki Gard du Nord’dan hareketle başlayan protesto yürüyüşüne katıldı. Euronews.com’da geçen habere göre İslâmofobi karşıtı 10 Kasım Yürüyüşü’ne çağrı yapanlardan biri de sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) Partisi Lideri Jean-Luc Mélenchon’du. Mélenchon yürüyüş öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Bu gösteride yer alarak Fransa’nın bir Fransız Cumhuriyeti olarak var olmasına yardım etme duygusuyla hareket etmekteyiz” açıklaması yaptı. Fransa’nın aşırı sağcı partisi ‘Ulusal Birleşme Hareketi’ (RN) Lideri Marine Le Pen, Müslümanlara yönelik nefret eylemlerini kınamayı amaçlayan İslâmofobi karşıtı yürüyüşü, “İslâmcılarla iş birliği” olarak nitelendirdi.

İslâmofobiye hayır

Yürüyüş sırasında kadın hakları örgütü FEMEN temsilcisi bir kadın, üstsüz protesto gösterisi yaptı. Protestocu kadın, diğer göstericiler tarafından önü kapatılarak engellendi. Protestocular yürüyüş esnasında “Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslâmofobikler”, “İslamofobi’ye hayır” gibi sloganlar attı. Yürüyüş, Fransa’da son zamanlarda yaşanan Bayonne cami saldırısı ve başörtüsü tartışmalarının ardından düzenlendi.