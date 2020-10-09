Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın stratejik mevzilerini yok etti.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı ope- rasyonun 12. gününde Azeri ordusu tarafından yapılan bombardımanda çok sayıda stratejik hedef imha edildi. Ermenistan 10. Muharip Bölümü’nün kurmay başkanı saldırıda ağır yaralandı. Ermenistan, cephe hattında yaşananlardan dolayı yetkililerin eleştirilmesini yasakladı Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışaların ardından ülkede sıkıyönetim ilân eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şimdi de işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı.

PUTİN, DIŞİŞLERİ BAKANLARINI DÂVET ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya dâvet etti. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insanî sebeplerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya dâvet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.