"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

09 Ekim 2020, Cuma 17:00
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın stratejik mevzilerini yok etti.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı ope- rasyonun 12. gününde Azeri ordusu tarafından yapılan bombardımanda çok sayıda stratejik hedef imha edildi. Ermenistan 10. Muharip Bölümü’nün kurmay başkanı saldırıda ağır yaralandı. Ermenistan, cephe hattında yaşananlardan dolayı yetkililerin eleştirilmesini yasakladı   Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışaların ardından ülkede sıkıyönetim ilân eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şimdi de işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı.

PUTİN, DIŞİŞLERİ BAKANLARINI DÂVET ETTİ

Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya dâvet etti. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insanî sebeplerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.  Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya dâvet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı. 

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

    Gazze için felâket uyarısı

    İlham Aliyev: İşgalciyi barışa zorluyoruz

    Meskun mahallerde de zarar oluştu: Hatay'daki orman yangınına ilişkin son durum?

    Türkiye neden tavır almıyor?

    FKÖ’den Suudi Prense tepki

    Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

    Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 vatandaş yurda yerleştirildi

    Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

    Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

    'Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz'

    Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadis; Kur’ân’ın tefsiridir
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Ali HAKKOYMAZ

    Hastane önünde incir ağacı...
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Osman ZENGİN

    Dışarıdan Yeni Asya’ya bakış
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur’un iki rüknü nazlanmamalı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.