Pekin'de kum fırtınası meydana geldi

Çin'de başkent Pekin dahil, birçok şehir, şiddetli rüzgarların ülkenin kuzey yönünden getirdiği dev kum ve toz bulutlarının etkisi altında kaldı.

Başkent Pekin'de gökyüzü sarı renge dönüştü. Hava kirliliği olağanüstü seviyede yükseldi.

Belediye yetkililerine göre Pekin'in hava kalitesi endeksi, büyük kum ve toz parçacıkları nedeniyle, 16.00 itibarıyla 324'e çıktı.

Hava kalitesi ölçümlerinde gösterge sayısının yükselmesi artan hava kirliliği yüzdesini gösteriyor.

Ülkenin kuzey bölgesinde sıcaklıklar dört ile sekiz santigrat derece düştü.

Çin Meteoroloji İdaresi, parçacıkların Moğolistan ve Çin'in yönetimi altındaki İç Moğolistan bölgesinden geldiğini, şiddetli rüzgarların partikülleri cuma gününe kadar Orta ve Doğu Çin'e doğru sürüklemesinin beklendiğini bildirdi.

Ayrıca Meteoroloji İdaresi, 10'dan fazla eyalet, özerk bölge ve belediyeleri etkileyecek olan kum fırtınası nedeniyle mavi alarm yayınladı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesinde yoğun kar yağışlarının olacağı kaydedildi.

Çin genellikle bu zamanda ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınalarının Moğolistan'daki Gobi Çölü'nden geldiğini belirtiyor.

Pekin yönetimi Çin Seddi'ne atıfla, "Büyük Yeşil Duvar" olarak adlandırılan bir proje kapsamında kum fırtınalarını önlemek için sınır hattı boyunca milyonlarca ağaç dikiyor.

Çin, kum fırtınaları için dört kademeli renk kodlu bir hava uyarı sistemi kullanıyor.

Kırmızı rengin en şiddetliyi temsil ettiği uygulamada sırasıyla turuncu, sarı ve en hafif olarak mavi takip ediyor.