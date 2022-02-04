Pentagon: Rusya saldırıya zemin arıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Rusya'nın bir saldırı için mazeret üretmeye çalıştığını, bunun için Ukrayna'nın Rusya'ya saldırdığına dair sahte video üreterek kendi saldırılarını haklı göstermek için zemin hazırladığının kanıtını elde ettiklerini duyurdu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Pentagon sözcüsü John Kirby, Rus hükümetinin Ukrayna'nın askeri ya da istihbaratı tarafından Rusya'nın egemen topraklarına ya da Rusça konuşan halklara karşı bir saldırı sahnelemeye hazırlandığına inandıklarını belirtti.

Kirby, "Bu sahte saldırının bir parçası olarak Rusya'nın ölü bedenler, yerle bir edilen yerleşim yerleri ve yas tutan oyuncuların görüldüğü çok çarpıcı bir bir propaganda videosu ürettiğine inanıyoruz" dedi.

Planın bir parçasının Batı tarafından sağlanan Ukrayna askeri ekipmanlarının kullanılmış gibi gösterilmesi olduğuna dikkat çeken Kirby, geçmişte Rusya'nın bu tür faaliyetlerini gördüklerini hatırlattı.