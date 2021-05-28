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28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Pfizer-BioNTech aşısı 12-15 yaş arasına uygulanabilecek

28 Mayıs 2021, Cuma 19:08
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer ortaklığının Covid-19 virüsüne karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna da uygulanabileceğini açıkladı.

Mayıs ayı başında Kanada, Pfizer-BioNTech aşısını 12-15 yaş grubu için onaylayan ilk ülke olmuş, bu gelişmeden bir hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri de aynı kararı almıştı.

EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.

Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, konuyla ilgili basın toplantısında, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi.

Aşılar gençlere 2 doz ve 3 hafta arayla uygulanacak

Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3 hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.

Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Pfizer, BioNTech, aşı, 12-15 yaş
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