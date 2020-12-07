Pfizer BioNTech'in aşısı İngiltere'de hastanelere ulaştı

Londra yakınlarındaki Croydon Üniversitesi Hastanesi Pfizer BioNTech tarafından üretilen Covid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Pfizer'ın Belçika fabrikasında üretilen ve ülke genelindeki hastanelere dağıtılan aşıların vurulmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. İngiltere Pfizer-BioNTech'e toplamda 40 milyon dozluk ön sipariş vermişti. 8 Aralık'da başlanması hedeflenen aşılama kampanyası için 800 bin dozluk ilk partinin hastanelere dağıtılması planlandı. Aşı kampanyasında öncelik ilk olarak bakım evlerinde kalan yaşlılar ve onlarla ilgilenen personele verilecek. Sonrasında ise 80 yaşın üstündekilerle koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık personeline aşı yapılacak. Bunların ardından ise diğer yaşlılarla klinik olarak risk grubunda olan bireylere aşı yapılacak. En son olarak da aşılar yaşlılardan gençlere doğru toplumun geneline yapılacak. Euronews Türkçe

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