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20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Putin: ABD-İran çatışması felaket olur

20 Haziran 2019, Perşembe 18:45
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile İran arasında silahlı çatışmanın bölge için "felaket" olacağını belirterek, "Böyle bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu’daki mülteci akınını artırır." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan "Doğrudan Hat" programında halkın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 4 saat 8 dakika süren programda Putin, iç ve dış politikaya ilişkin 2 milyondan fazla sorudan 81'ni cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Putin, "Rusya, ABD ile diyalog kurmaya hazır. Konuşacağımız çok şey var." ifadesini kullandı.

ABD'nin, İran'a karşı askeri müdahalede bulunması yönündeki açıklamalarını değerlendiren Putin, "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir. Böyle bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu mülteci akınını artırır." diye konuştu.

Suriye meselesine değinen Putin, Rusya, İran, Türkiye, ABD ve diğer ülkelerin, Suriye sorununa siyasi çözüm getirmesi ve Anayasa Komitesini oluşturarak, faaliyete geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas sorununun kısa bir zamanda çözülmesini umduğunu dile getirerek, Ukrayna yönetiminin Donbas sorunun çözülmesi için siyasi irade göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy genç olduğu için ona karşı adım atmayı hiç düşünmediniz mi?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Putin, "Zelenskiy yetenekli bir insan. 2000'lerde Moskova sahnelerine çıktığında komik şeyler söylüyordu, lakin şu an yaptıkları hiç de komik değil." yorumunu yaptı.

 

AA

Etiketler: Putin, İran, ABD, çatışma, felaket
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