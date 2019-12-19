Putin: ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçesini onaylamasının dostça bir davranış olmadığını ve yaptırımlara cevap vereceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçesini onaylamasını değerlendiren Putin, "Bu, kesinlikle Rusya'ya karşı dostça olmayan bir davranış. Elbette bu ikili ilişkilerimizi etkileyecek. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yaptırımlara cevap vereceğiz." şeklinde konuştu. AA

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