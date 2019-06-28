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28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Putin: Liberal fikir başarısızlığa uğradı

28 Haziran 2019, Cuma 13:26
Liberal fikrin Avrupa ve ABD'de başarısızlığa uğradığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu fikrin artık hükümsüz kaldığının altını çizdi.

Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Zirvesi öncesi Financial Times gazetesine demeç veren Putin, Batılı partnerlerinin, çokkültürlülük gibi liberal fikrin bazı unsurlarının artık savunulabilir olmadığını kabullendiğini anlattı.

İnsanların ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme fikrini kabul edebileceği gibi etmeyebileceğini, Trump'ın en azından bir çözüm arayışı içinde olduğunu belirten Putin, "Sözde liberal değerlerin savunucuları ise hiçbir şey yapmıyor, eşi benzeri görülmemiş sayıdaki göçmenler ülkelerinin sınırlarına gelmesi karşısında bile her şeyin güzel olduğunda ısrar ediyor" dedi.

'NÜFUSUN EZİCİ ÇOĞUNLUĞUNUN ÇIKARLARIYLA ÇATIŞIYOR'

Bu nedenle liberal fikrin artık hükümsüz hale geldiğini düşünen Rus lider, bu fikrin nüfusun ezici çoğunluğunun çıkarlarıyla çatıştığının altını çizdi.

Putin, Avrupa'da da aynı şeyin yaşandığına dikkat çekip konuştuğu Avrupalı liderlerin yasalar nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediklerini aktararak, "O zaman yasaları değiştireceğiz" vurgusu yaptı.

'DIŞLANMAMALI ANCAK HÂKİM FAKTÖR DE OLMAMALI'

Sözlerinin liberal ya da diğer fikirlerin dışlanması gerektiği anlamına gelmediğini söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarısız liberal fikir bile var olma hakkına sahiptir ve bu fikrin bazı açılardan desteklenmesi bile gerekir. Ancak bu fikrin mutlak hâkim faktör olma hakkı bulunduğunu düşünmemelisiniz. Kamuoyunun çıkarlarını göz önünde tutmalısınız. Bunu yaparsak büyük siyasi karmaşalar ve sorunlardan kaçınabiliriz."

Etiketler: Putin, liberal fikir
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