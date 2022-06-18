Putin: Ukrayna AB üyesi olabilir

Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliğine (AB) olası üyeliğine dair bir soruyu cevaplayarak, “AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açıdan çok tutarlı ve nettir. Rusya buna karşı değil.” dedi.

Ukrayna ekonomisinin çok büyük sübvansiyonlar gerektireceğini ve sonunda yarı bir sömürge ülke haline dönüşeceğini ileri süren Putin, cari harcamalar için bu ülkenin oldukça önemli destek alacağını, ancak bu desteğin uçak, gemi, elektronik gibi önemli endüstrileri düzeltemeyeceğini, çünkü Avrupa devletlerinin kendilerine rakip oluşturmayacaklarını söyledi. Haber Merkezi

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