Rejim İdlib'e saldırmaya devam ediyor

Esed rejimi İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimleri kara saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib güney kırsalındaki yerleşimlere topçu saldırıları devam ediyor. Esed rejimi İdlib ve Hama'nın illerinde bazı sivil yerleşimlere kara saldırılarını sürdürdü. Rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi ile Marrıthırme, Termela, Rekaya, Kefer Secne, Um Es Seyr, Şeyh Mustafa, Nukeyyir ve Ureynibe köylerine topçu saldırıları düzenledi. Hama kırsalını da hedef alan rejim güçleri, Sırmaniyye ve Mansura köylerini topçu atışlarıyla bombaladı. AA

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