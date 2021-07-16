Reuters muhabiri Afganistan'da öldürüldü

Reuters haber ajansının Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Siddiqui, Afganistan’daki çatışmaları izlerken öldürüldü.
Reuters, Danish Siddiqui’nin, Pakistan sınırında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaları izlerken öldüğünü duyurdu.
Afgan hükümet güçlerinin daha önce Taliban’ın eline geçen ve stratejik önemi bulunduğu belirtilen Spin Boldak yerleşim birimini geri almak için başlattığı saldırı sırasında Taliban güçlerinin açtığı ateş sonucu Hint asıllı Siddiqui ile birlikte üst düzey Bir Afgan komutan daha öldü.
Euronews Türkçe