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7 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Risale-i Nur hizmetleri Avustralya’da da kök saldı

07 Mayıs 2022, Cumartesi 01:01
Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Fatih Yargı, Risale-i Nur hizmetlerinin Avustralya’da da kök saldığına dikkat çekti.

Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Fatih Yargı, Avustralya’daki Risale-i Nur hizmetlerinin öncülerinden olan Refik Koyu’dan bahisle Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Refik Koyu ağabeyle bu hizmetteki kırk yıllık serüvenimiz devam ediyor. İnşallah son nefesimize kadar da devam edecek. Menfur 12 Eylül ihtilal fitnesi bizleri, Türkiye’den yirmi bin kilometre uzakta bulmuş ve bölmüştü maalesef. Darbecileri savunanlar bizden ayrılıp gitmişlerdi. O yıllarda bizler acemi ve çok gençtik. Hizmette yeniydik ve hizmeti tam da bilmiyorduk. Nur talebeliğinin ve hizmetin yükünü Refik abimizin yanında, onunla ve ondan öğrendiklerimizle omuzladık. Birisi Refik abiye ‘Sen bu çoluk çocuklarla mı hizmet edeceksin? Sen de gel bizimle’ dediğinde o, ‘Ben bu hizmeti o çoluk çocuklarla da devam ederim’ demişti.

Genç Said’ler yetiştirmekle meşgulüz

“Elhamdulillah o çoluk çocuk büyüdü ve her biri hizmetin bir yerinden tutup, bu muvaffakiyette hisse sahibi oldular. Onlar birer kahraman. Bugün hizmetlerimiz Avustralya’da kök salmış vaziyette. Bizler şimdi yeni nesil, iki lisanlı, eğitimli pırıl pırıl genç Said’ler yetiştirmekle meşgulüz. İstikbal ve gelecek elli yılın hizmetini şekillendirme gayretindeyiz. Şartlar çok değişti. Bizler belki kışta gelmedik ama mevsim bahar da değildi. Şimdi gençlerimizi cennet-âsâ bir bahar devretmenin arefesindeyiz. Şimdi ekilen nur tohumları, onların zemininizde daha fazla çiçek açacak, daha fazla neşvünema bulacaktır inşallah.”

Avustralya - Yeni Asya 

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