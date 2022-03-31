Rubleyle ödeme yapmayana Rus gazı yok

Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Vladimir Putin, açıklamasında, “Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir.” ifadelerini kullandı. ABD’nin Avrupa’yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirten, Putin, “Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek.” şeklinde konuştu. AA

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