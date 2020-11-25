"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

25 Kasım 2020, Çarşamba 16:14
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde karşılıklı saygıya riayet edilmesi halinde Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümünün "çok kolay" olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani, "Bu adam (Trump), İran ve Filistin başta olmak üzere bağımsız milletlere ve onun tarafından zulme ve baskıya maruz bırakılan diğer uluslara yönelik ABD tarihindeki en kötü suçları işlemiştir. Allah'a şükür ki Amerikan halkı ve bölge halkı bu şerden kurtuldu." dedi.

Biden döneminde İran ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilebileceğini belirten Ruhani, "İran'ın siyaseti çok açıktır. Taahhüde karşı taahhüt, eyleme karşı eylem, saygıya karşı saygı. ABD'nin gelecekteki liderlerinde de aynı irade varsa sorunların çözümü çok kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İran ve ABD Trump öncesi şartlara döneceğini ilan edebilir"

ABD'de yeni hükümetin Trump'ın İran karşıtı kararlarını en kısa zamanda kaldırmasını ve nükleer anlaşmaya dönmesini beklediklerini kaydeden Ruhani, bu durumda Tahran ile Washington arasında diyaloğun gelişebileceğine işaret etti.

Ruhani, konuşmasına şöyle devam etti:

"İran ve ABD, her ikisi bir karar alarak 20 Ocak 2017'de öncesi şartlara (Trump öncesindeki dönem) döneceğini ilan edebilir. Bu, birçok soruna iyi bir çözüm olabilir ve gidişat ile koşulları tamamen değiştirebilir ve daha sonraki aşamalarda (bu süreç) çeşitli alanlarda devam edebilir. "

Biden, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesinden yana

Trump yönetimi, İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı.

ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Biden, 2015'te Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. Trump döneminde doğrudan çatışma boyutuna taşınan ABD-İran ilişkilerinin Biden döneminde yeniden diyalog zeminine taşınması bekleniyor.

Hamaney, ABD ile müzakerelere sıcak bakmıyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün Cumhurbaşkanı Ruhani liderliğindeki Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Biden döneminde ABD ile müzakerelere sıcak bakmadığını belirtmişti.

Hamaney, özellikle nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın balistik füze programı ve bölgesel nüfuzunun sınırlandırılması için müzakere çağrısında bulunmasına karşı çıkarak, bu alanda müzakere etmeyeceklerini ifade etmişti.

AA

Etiketler: Ruhani, ABD, sorun, çözüm
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    Kılıçdaroğlu ve Akşener erken seçim çağrısı yaptı

    Prof. Ünal: Koronavirüste rekorlar kırıyor olabiliriz

    BAE, Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu

    Erdoğan'dan aşı açıklaması

    Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

    Benzine zam geliyor

    Pandemi döneminde çay tüketimi arttı

    Yerli Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır

    AB Dış İlişkiler Şefi: Türkiye ile ilişkiler 'kritik bir anda'

    Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer ilinde

    Dolar/TL 8 liranın üzerine çıktı

    'Arınç'ın istifa talebine Erdoğan 'Peki o zaman' diye karşılık verdi'

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Bu sistemde reform olmaz

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Liderlere “FETÖ” soruları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasetin tevbeye ihtiyacı var”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Adalet reformu”ndan “fitne ateşi”ne
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir şapka uğruna yâ Rab, ne cinayetler işlendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kristalleri kırmayalım!
    Genel

    Tepeden dindarlaşma tutmadı
    Genel

    Bu sistemde reform olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Vesvese ile iman gider mi?
    Osman KOYUNCU

    Muhakemat nasıl bir kitaptır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.