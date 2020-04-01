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1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ruhani'den ABD'ye 'yaptırım' çağrısı

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:32
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da Çin'in uyguladığı katı karantina tedbirlerinin uygulanması yönünde hükümete baskılar yapıldığını söyleyen Ruhani, "Çin modeli hiçbir ülkede uygulanmadı. Bu karantina modeli Çin'den başka bir yerde de uygulanamaz." dedi.

İran'ın Sağlık Bakanlığının hazırladığı plan doğrultusunda adım adım çeşitli tedbirleri hayata geçirdiğini dile getiren Ruhani, son günlerde kamu sağlığını korumak için önlemlerin sıkılaştırılması yönünde kararlar alındığını belirtti.

Ruhani, İran'daki salgında zirve noktanın geçen hafta geçildiğini gösteren raporların kendilerine sunulduğunu belirterek, "Eyaletlerdeki durumla ilgili dün okuduğum rapor, istisnasız bir şekilde bütün eyaletlerde salgının seyrinin düştüğüne işaret ediyor. Bu da doktorlarımızın, uzmanlarımızın ve vatandaşlarımızın seçtiği yolun doğru olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Salgınla mücadele küresel bir iştir"

Salgınla mücadelenin küresel iş birliği gerektirdiğine işaret eden Ruhani, "Bu durum ABD'ye yaptırımları kaldırmak ve özür dilemek için tarihi bir fırsat sunuyordu, çünkü 10 ülke koronayla mücadele etse dahi bir ülke bu mücadeleyi sürdüremezse virüs yayılacaktır. Salgınla mücadele küresel bir iştir. Herkes el ele vererek virüsle mücadele etmeliyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada, Washington'un İran ve koronavirüsle mücadele eden diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları hafifletme ihtimalinden söz etmişti.

ABD yönetiminin yaptırımlarının sağlık sektörünü kapsamamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin ticari ilişkiler kurmaktan kaçınması bu ülkelerin sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatı yapmasını zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile Çin, Rusya ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkeler, İran'a tıbbi malzeme teminini zorlaştıran ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Bachelet, "Küresel salgın şartlarında bir ülkenin tıbbi çabalarını engellemek hepimiz için riskin boyutunu artırır." ifadesini kullanmıştı.

İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderilmişti.

AA

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