Ruhani onayladı; ABD terörizme finansal destek sağlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Orta Doğu'daki Amerikan silahlı güçlerini terörist ilan eden' ve 'ABD hükümetinin terörizme finansal destek sağladığını' kabul eden yasa tasarısını onayladı.

Geçtiğimiz hafta İran Parlamentosu'nda oylanarak kabul edilen tasarı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu ABD'nin terör örgütleri listesine aldığını açıklamasına bir misilleme olarak geldi.

Afganistan ve Orta Doğu'da Amerikan askeri operasyonlarından sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) de yasadaki teröristler listesinin ilk sırasında bulunuyor.

ABD'nin terör örgütleri listesine aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde kara, hava ve deniz kuvvetleri birimlerini de barındıran 150 bin 'seçkin' askeri personele sahip. Ordu aynı zamanda paramiliter, gönüllü milis teşkilatı olan Besiçleri de bünyesinde bulunduruyor. Yasal bir sorumlulukları bulunmayan Besiçler, ahlak polisliğinin yanı sıra ülke içindeki muhalifleri yakından takip ediyor.

ABD ile İran arasındaki gerginlik Washington'un nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasıyla tırmanışa geçti. Mevcut anlaşmayı sert bir dille eleştiren Trump, İran rejimine yönelik yaptırımları yeniden hayata geçireceklerini belirtmişti. Bu yaptırımlar çerçevesinde Trump, Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan İran'dan petrol ithalatı muafiyetlerine de noktaladı. Beyaz Saray mayıs ayında sona erecek muafiyetlerin yenilenmeyeceğini açıklamıştı.