Rus askeri araçları Kırım üzerinden Ukrayna'ya geçiyor

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi tarafından paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım üzerinden Ukrayna'ya askeri araçlar sevk ettiği görüldü.

Birimden yapılan açıklamada, "Askeri teçhizatın hareketi yarımada idari sınırının ötesinde kaydediliyor" denildi. Görüntülerde çok sayıda tank ve askeri aracın Ukrayna anakarasına geçtiği görülüyor. Rusya, havadan ve karadan Ukrayna'ya yönelik işgal başlattı. Rus birlikleri bu kapsamda perşembe sabahı itibarıyla Ukrayna'nın farklı şehirlerine saldırılar düzenliyor. Uluslararası kınama ve yaptırımları görmezden gelen Rusya lideri Vladimir Putin ise diğer ülkeleri, herhangi bir müdahale girişiminin “hiç görülmedik sonuçlara yol açacağı" sözleriyle tehdit etti. Euronews Türkçe

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