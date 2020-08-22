Rus muhalif lider Navalny Almanya'da

Zehirlendiği sanılan koma halindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalny'i yaşıyan uçak Berlin havaalanına iniş yaptı.

Cumartesi sabah 08:47'de Berlin'e varan Navalny, buraya özel bir uçakla tedavi görmek için getirildi.

Rus doktorların yurt dışına çıkabilmesi için onay vermesi ile Berlin'e götürülen Navalny'nin doktorları sağlık durumunun yolculuk yapabilecek istikrara kavuştuğunu açıklamıştı. 44 yaşındaki kilit muhalifin durumu hakkında sözcüsü Kira Yarmysh şunları söyledi:

"Sağlığı için sürecin henüz başındayız ve hala yapılması gereken çok şey var. Neyse ki en azından ilk adım atıldı."

Daha önce Rus sağlık otoriteleri, Navalny'nin sağlık durumunun 'istikrarsız' olması nedeniyle tedavi için yurt dışına gönderilemeyeceğini bildirmişti.