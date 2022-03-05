"Ruslar ölen askerlerini yakıyor"

Kırım Tatar halkının millî lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak, Ukrayna’nın 21. yüzyılın en barbar en faşist ülkesine karşı mücadele verdiğini belirterek, “Ukrayna’yı işgal etse bile Rusya kaybetti” dedi.

Kırımoğlu, can kayıpları konusunda tam malûmata sahip olmadıklarını belirtirken, ‘’Dün (önceki gün) 2 bin 500 civarında sivil insan öldüğü açıklandı. Savaş dönemlerinde her iki tarafta yalan söyleyebilir. Putin kendi kayıpları için 498 kişi kaybettik diyor, şehrin sokaklarında bu kadar ceset var. Zannedersem 9 binden fazla. Çeçenistan’dan 1500 kadar asker yolladılar gelenlerin yarısı imha edildi. Kendi ölülerini Krematoryum’da yakıyorlar. Cesetleri akrabalarına vermiyorlar, halkın arasında huzursuzluk olmasından korkuyorlar’’ şeklinde konuştu. Kırımoğlu, Rus ekonomisinin belini kırdıklarında kendileri barışı yollarını aramaya başlayacaklarını ifade ederek, “Birkaç hafta içinde Rusya ekonomisi tamamen berbat olacak, savaşma imkânı olmayacak. Oligarklar arasında bile böyle söylentiler başladı. Putin kendisi de Ural’a gitti. Putin Moskova’yı terk etti. Davranışları normal insanın davranışlarına benzemiyor. Kendi söyledikleriyle çelişen biri insan” dedi.

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