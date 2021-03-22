Rusya'da 6 milyon 300 bin kişi aşılandı

Putin, ülkede üretilen aşıların güvenilir olduğunu vurgulayarak, "Ülke genelinde 6 milyon 300 bin kişi, aşının ilk dozunu yaptırdı. Bunların arasında 4 milyon 300 bin kişi iki doz aşı yaptırdı." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını belirterek, "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." dedi. Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkede devam eden Kovid-19'a karşı aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'da, Kovid-19 durumunun stabil olduğunu aktaran Putin, ürettikleri "Sputnik V" (GamKovidVak), "EpiVakKorona" ile "KoviVak" aşılarının daha önce tescillendiğini anımsattı. Çumakov Merkezi'nce geliştirilen "KoviVak" aşısının ilk partisinin üretildiği ve kısa zamanda kullanılmaya başlanacağı bilgisini paylaşan Putin, "Rusya'da toplam 20 milyondan fazla doz aşı üretildi ve bunlardan 8 milyon 900 bini kullanılmaya başladı." diye konuştu. Putin, ülkede üretilen aşıların güvenilir olduğunu vurgulayarak, "Ülke genelinde 6 milyon 300 bin kişi, aşının ilk dozunu yaptırdı. Bunların arasında 4 milyon 300 bin kişi iki doz aşı yaptırdı." açıklamasında bulundu. Aşılamanın gönüllülük esasına dayandığına dikkati çeken Putin, "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." ifadesini kullandı. AA

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