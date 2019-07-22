"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Rusya'da hastaneye başvuran bir kişinin 60 yıldır beyninin yarısı olmadan yaşadığı ortaya çıktı

22 Temmuz 2019, Pazartesi 19:32
Moskova Bölgesi'ndeki bir sağlık merkezinde görev yapan doktorlar, bir hastanın beyninin yarısının olmadığını tespit etti. Hastanın vücut fonksiyonlarında hiçbir eksiklik görülmemesi büyük şaşkınlığa neden oldu.

Rus basınında yer alan habere göre Moskova Bölgesi'ndeki bir sağlık merkezine 'geçici iskemik atak' şikayetiyle başvuran hastanın beyninin yarısı olmadan yaşadığı ortaya çıktı. 

Doktorlar, sıradışı klinik vaka karşısında şaşkınlıklarını gizlemezken 60 yaşındaki emekli mühendisin tüm vücut fonksiyonlarını eksiksiz kullanabilmesi bu bulguyu daha şaşırtıcı kıldı.

Üniversite okuyan, askerliğini yapan, aile kurup iki çocuk sahibi olan 60 yaşındaki hasta, "Tamamen kusursuz bir hayat yaşadım. Beni hiçbir şey rahatsız etmedi ve meşhur olmak istemiyorum" diyerek daha fazla tahlil yapılmasını reddetti ve hastaneden ayrıldı. 

Nörolog Marina Anikina, "Bu eşi görülmemiş bir vaka, zira patoloji embriyonun beyin gelişiminin en erken aşamasında meydana geldi. Bazen bu tür patolojiler ölüme yol açabilir ancak bu patoloji, bu tür vakaların sorunsuz oluşturmayacağını gösteriyor" dedi.

"Eğer bu patoloji bugün tespit edilseydi, böyle bir embriyo taşıyan anneye hamileliğini sonlandırması tavsiye edilirdi. Ancak 60 yıl önce SSCB'de bu durumu ortaya çıkaracak teknoloji yoktu" diye devam eden Anikina, bundan dolayı 60 yaşındaki adamın şimdiye kadar beynin yarısının olmadığını bilmeden yaşadığını kaydetti.

Etiketler: Rusya, insan, beyin
Okunma Sayısı: 831
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düzce'de 2 cansız bedene daha ulaşıldı

    YKS'de tercih heyecanı başlıyor

    Yeni Zelanda'dan ateşli silahlar konusunda önemli adım

    Venezuela yeniden elektriksiz kaldı

    İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı var!

    Düzce'de arama çalışmaları tekrar başladı

    İsrail işgale, yıkıma, tahribata devam ediyor!

    Trump’ın planı İsrail’i azdırdı

    Türkiye’de milletimiz aç ve işsizlik had safhada

    Yaptırımlara karşı İncirlik kartı

    Trump: Afganistan'da savaşırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

    Mahkemelere çağrı: Basın özgürlüğü için inisiyatif kullanın

    Emekliler sefalet içinde

    Temel beceri eğitimi yetersiz

    Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayınlandı

    Akşener'den ittifak yorumu: Seçimlerde Türkiye'yi düşündük ve masayı dağıtmadık

    Cirit: Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Filistin, İsrail ile yapılan anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mahpusların yüzde 80’ine beraat ve tahliye
    Ahmet BATTAL

    Hukukçu adaylarına örnek HSK!
    Faruk ÇAKIR

    Cemaat hutbe dinliyor mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis araştırmaları da engellenince...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa’nın samimi gayretleri (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Niyet, âdeti ibadete çevirir
    Muzaffer KARAHİSAR

    “Yetiştirilmiş Hayatlar”
    Süleyman KÖSMENE

    Bilim yaratılışı doğruluyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.