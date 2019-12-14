Rusya'da helikopter kazası: 2 ölü

Rusya’da askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Kaza sonucu 2 askeri pilot öldü.

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 4. Hava Kuvvetleri ait 17 kuyruk numaralı Mİ-28 tipi Rus yapımı helikopter eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada irtifa kaybetmeye başladı. Helikopter Krasnodar Havaalanı’na inişe geçtiği sırada pilotlar helikopterin hakimiyetini kaybetti. PERVANELERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ Havaalanı pistine 4 kilometre yükseklikte takla atan helikopter pistte pervanelerinin üstüne düştü. Ters düşen helikopterde bulunan pilotlar Teğmen Albay A.V. Sklyankin ve Binbaşı R.A. Kouchnirenko yaşanan kazada öldü. Helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışmalara başlatıldığı ifade edilirken helikopterin kara kutusunun bulunduğu askeri uzmanların helikopter üzerinde incelemelere devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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