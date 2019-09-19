Rusya'da otobüsle yolculuk yapmak isteyen atın hevesi kursağında kaldı

Sabah işe gitmek üzere yola çıkan St. Petersburg halkı, durakta otobüs bekleyen yalnız bir atla karşılaştı. Yakınlardaki ahırdan kaçmış olabileceği düşünülen at, otobüse binmeye çalıştı, başarısız olunca geri çekilip otlamaya devam etti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde önceki gün mesailerine gitmek üzere otobüs bekleyen halk, ilginç bir manzarayla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, durakta otobüs bekleyen yalnız bir at kameralara yansıdı. Otobüs gelene kadar soğukkanlılıkla durağın yanındaki çimlerden otlanan at, otobüsün geldiğini görünce derhal kapıya koştu. Ancak otobüse binemedi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları "Rusya’dayız, burada her şey mümkün" açıklamasını yaparken, hayvanseverlerden de "Bırakın da hayvancağız rahatça otlasın, zaten geri döndüğünde pek çok yük taşımak durumunda kalacak" tepkileri yükseldi.

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