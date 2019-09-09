Rusya'daki yerel seçimlerde Putin'in partisi düşüşte

Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, Pazar günü belediye meclisi için yapılan ve protestolar sonrası kritik bir önem kazanan seçimlerde önemli kayıplar yaşadı.

Oyların hemen tümü sayılırken, Birleşik Rusya Partisi'nin 45 sandalyeli Moskova parlamentosundaki (Moskova Duması) üyeliklerinin neredeyse üçte birini kaybettiği ama hala 26 sandalye ile çoğunluğunu koruduğu hesaplanıyor.

Muhafeletten bir çok ismin adaylıklarının reddedilmesine karşın Komünistler, bağımsızlar ve diğer gruplar meclise girdiler.

Muhalif adayların seçime katılımının engellenmesi, Ağustos ayında kitlesel gösterilere yol açmış, yerel seçimin öneminin arttığı yorumu yapılmaya başlanmıştı.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınmış ve çevik polis güçleri aşırı güç kullanmakla suçlanmıştı.

Birleşik Rusya partisi, 2001 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kuruldu. Şu anda ise başında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev bulunuyor.

Devlet denetimindeki medya ise Moskova Duma seçimi sonuçlarını hükümetin kazanımı olarak verdi.

Katılım ise yüzde 22 gibi çok düşük bir düzeyde gerçekleşti.

Rusya'nın diğer bölgelerinde sonuçlar nasıl?

Moskova'nın tersine Birleşik Rusya partisi adayları 8 Eylül yerel ve bölgesel seçimlerinin kazananı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'yı oluşturan 16 bölgede valilikleri kazanmış gibi görünüyorlar.

Birleşik Rusya Partisi 2001 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemek üzere kuruldu ama son aylarda partinin desteğinde bir düşüş görülüyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov seçimlerle ilgili olarak "Bütün olarak bakıldığında Birleşik Rusya'nın kampanyası ülke çapında çok çok başarılı görünüyor" diye konuştu.

"Bazı yerlerde daha çok bazı yerlerde daha az sandalye aldık" diyen Peskov, partinin siyasi liderliğini gösterdiğini de söyledi.

Moskova Duma seçimlerindeki önemli sandalye kaybı sorulduğunda Peskov "Sonuçlar tam tersini gösteriyor. Siyasi yorumcuların 'protesto oyu verilecek' şeklindeki bütün teorileri boş çıktı" diye cevapladı.