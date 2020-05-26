Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını yalanladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Krasov, "Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." dedi. Krasov, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Rusya’nın Libya’daki şiddetin durmasını desteklediğini ve tüm tarafları müzakere etmeye çağırdığını dile getiren Krasov, "Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullandı. AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti. AA

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