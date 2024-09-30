Rusya: Nasrallah’ın öldürülmesi dramatik sonuçlar doğuracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik “siyasi bir cinayet” işlediğini kaydederek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu’da “çok daha dramatik sonuçlar doğuracağını” belirtti.

İsrail tarafının attığı bu adımla Lübnan vatandaşlarının öldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı vurgulandı. Daha sonra doğacak durumun tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğuna işaret edilen açıklamada, “İsrail’i bir kez daha askeri eylemlerini acilen durdurmaya çağırıyoruz. Bu, akan kanın durdurulmasını, siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılmasını mümkün kılacaktır” ifadelerine yer verildi. Rus Dışişleri’nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu. AA

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