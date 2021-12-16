'Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığını, bunun bahar aylarında Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'de askeri yığınak yapmasıyla benzerlik taşıdığını söyledi.

Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşen Stoltenberg, toplantı sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında NATO'nun Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"Gözümüz açık ve önümüzdeki zorluklar karşısında gerçekçi olmalıyız. Gördüğümüz çok önemli, Rusya askeri yığınak yapıyor" diyen Stoltenberg Rusya'nın niyetlerine ilişkin yorumda bulunmadı ancak "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını görüyoruz. Bu durumu daha önce, Rusya'nın bu yıl daha önce Kırım ve Karadeniz'de gördük. NATO müteyakkız olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi gerektiğine vurgu yapan Stoltenberg Rusya'ya gerilimi azaltma, tırmanışı önleme ve askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olma çağrısında bulundu.

Rusya'nın provokasyonlarının ve saldırgan tutumunun endişe kaynağı olduğunun altını çizen genel sekreter "Kırım'ın yasa dışı ilhakını kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Rusya'yı Donbas bölgesindeki militanlarını desteklemeye son vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.