Rusya, Suca'yı geri aldı - Ukrayna: Rusya, Suca'yı neredeyse tamamen yok etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgiye uğramaya devam ettiği belirtildi. Rus "Kuzey" grubu askeri birliklerinin, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı aktarıldı. Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing almıştı. Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz." ifadesini kullanmıştı. Ukrayna: Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rus ordusunun Suca kentini "neredeyse tamamen yok ettiğini" belirtti. Kovalenko, Rus ordusu tarafından Suca kentinin geri alındığına yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi. Kente yoğun hava saldırısı düzenlendiğini kaydeden Kovalenko, "Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti. Şehir ve çevresi yıkıldı ve birkaç sivil bina ayakta kaldı." ifadelerini kullandı. AA

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