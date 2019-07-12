S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanıma başlanacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin naklinin başladığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi. 'SİSTEM BÜTÜNÜYLE HAZIR OLDUKTAN SONRA KULLANIMA BAŞLANACAK'​ Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi: "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."

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