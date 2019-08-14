Sahte barış çağrıları işe yaramaz

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, “Siyonist işgal güçlerinin mübarek Kurban Bayramı’nın sabahında Mescid-i Aksa’nın avlusunda yaptığı vahşi saldırılar, sahte barış çağrıları ve boş projelerin bir işe yaramadığını gösteriyor” dedi.

Ürdün, İsrail'e nota gönderdi

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Arap ve Müslüman toplumlar ile uluslar arası toplumu “işgalci İsrail’e” karşı gerçek bir baskı oluşturabilmek için harekete geçmeye çağırdı. Ganim, yaptığı basın açıklamasında, “Siyonist işgal güçlerinin mübarek Kurban Bayramı’nın sabahında Mescid-i Aksa’nın avlusunda yaptığı vahşi saldırılar, sahte barış çağrıları ve boş projelerin bir işe yaramadığını, işgalci yapının sadece baskı ve güç dilinden anladığını gösteriyor.” dedi. Kudüslüleri ve Filistinlileri herhangi bir destek olmaksızın İsrail’le karşı karşıya bırakmanın utanç verici olduğunu ifade eden Ganim, Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslar arası toplumu siyasî, hukukî, kültürel bütün platformlarda bu işgalci yapıya karşı gerçek bir baskı oluşturabilmek için harekete geçmeye çağırdı.

İİT NE YAPTI?

İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT), Kurban Bayramı’nın ilk gününde fanatik Yahudilerle birlikte Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisinin ibadet eden Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa baskın kınanarak, “Yaşananlar, İsrail’in kutsal mekânların hürmetine yönelik tekrarlayan ihlâllerinin bir uzantısıdır. Olanlar Cenevre Anlaşmaları ve uluslar arası hukukun ihlâlidir.” denildi. Açıklamada, İsrail’in Hıristiyan ve Müslümanların kutsallarına yönelik tekrarlayan saldırılarını sonlandırması için uluslar arası topluma ve özellikle BM Güvenlik Konseyi’ne sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

