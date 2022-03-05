Samsung, Rusya'ya yapılan sevkiyatları durdurdu

Samsung, Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını ve 6 milyon dolarlık yardım bağışladığını açıkladı.

Samsung, Rusya’ya akıllı telefon ve çip dahil olmak üzere tüm ürünlerinin sevkiyatını durdurdu. Şirket konuyla alakalı açıklamasında şunları söyledi: "Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yapılan sevkiyatlar askıya alınmıştır. Tüm kalbimiz durumdan etkilenenlerle ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Bölgedeki yardım faaliyetlerini aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla 1 milyon doları tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunacağız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen gönüllü bağışlar da var."

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.