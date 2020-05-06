Samsung'un varisi rüşvet skandalı nedeniyle özür diledi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline kadar varan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giyen Samsung'un varisi Lee Jae-yong özür diledi.

Samsung'un varisi Lee Jae-yong, Güney Kore’yi olduğu kadar teknolojiyi dünyasını da sarsan yolsuzluk ve rüşvet skandalı nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Samsung’un, başkent Seul’daki binasında beş yıl aradan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Lee, tam üç kez eğilerek pişmanlığını gösterdi. Lee, “Teknolojimiz ve ürünlerimiz birinci sınıf olarak takdir ediliyor ama kamuoyunun Samsung’a bakışı hâlâ sert. Bu benim hatam. Özür diliyorum” dedi.

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