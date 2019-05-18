Sarkozy’nin yargılanmasının önü açıldı

Fransa Anayasa Konseyi’nin aldığı yeni bir karar, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yargılanmasının önünü açtı.

Sarkozy, sürecin sonunda yargılanması halinde selefi Jacques Chirac’tan sonra sanık sandalyesine oturan ilk eski cumhurbaşkanı olacak. Sarkozy hakkında, 2012’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kampanyasını yasadışı yollarla finanse ettiği iddiasıyla soruşturma açılmış, Sarkozy 2013 yılında bu soruşturma sonucunda suçlu bulunmuştu. Kamuoyunda “Bygmalion Dâvâsı” olarak bilinen iddiaları inceleyen soruşturma hâkimleri, dosyayı dâvâ açılmak üzere yargıya göndermiş, Sarkozy’nin de aynı dâvâdan yargılanmasını istemişti. Sarkozy ise, hukukun ‘aynı dâvâdan iki kez yargılanılamayacağı’ esasına dayanarak, dâvâya dahil edilmesine itiraz etmişti. VOA Türkçe’nin haberine göre, Sarkozy’nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Konseyi, eski cumhurbaşkanının “çifte yargılama” iddiasını reddetti ve süregelen soruşturmanın 2013 yılında yasal sürece konu olan suçlamalardan farklı olduğunu belirtti.

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.