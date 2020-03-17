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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Savaşın en büyük mağduru çocuklar

17 Mart 2020, Salı 08:37
BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, savaşta onuncu yıla girilirken Suriyeli kız ve erkek çocukların büyüme sürecine ölüm, korku ve çaresizliğin damgasını vurduğuna dikkat çekti.

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Suriye’de dokuzuncu yılını dolduran iç savaşın en büyük mağduru çocuklar oldu. Savaşın yıl dönümü vesilesiyle çocukların durumuna dikkat çeken yardım örgütleri Suriyeli çocuklara desteğin arttırılması çağrısı yaptı. DW’nin haberine göre, BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, savaşta onuncu yıla girilirken Suriyeli kız ve erkek çocukların büyüme sürecine ölüm, korku ve çaresizliğin damgasını vurduğuna dikkat çekti. UNICEF Köln şubesi temsilcisi Christian Schneider, beş çocuktan dördünün insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek “Onları yalnız bırakamayız” dedi. Schneider, Suriyeli çocukların kendilerini soğuktan koruyacak kalın giyeceklere, sağlık hizmetlerine, eğitim ve gıda maddelerine, ama her şeyden önce güvenlik ve korunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Her on saatte bir çocuk ölüyor

BM verilerine göre 2011 yılından bu yana Suriye’de yaklaşık 9 bin çocuk saldırı ve bombardımanlarda vefat ettiğini ya da yaralandı. Savaşla bağlantılı sebeplerden dolayı her on saatte bir çocuğun öldüğüne dikkat çeken Schneider, aralarında henüz yedi yaşında olanların da bulunduğu yaklaşık beş bin çocuğun zorla silâh altına alındığının tahmin edildiğini kaydetti. Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki İdlib’deki duruma dikkat çeken UNICEF yetkilisi, Aralık ayı başından bu yana bölgede 960 bin kişinin bombardıman ve çatışmalardan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Kaçan sivillerin yüzde 60’ını çocukların oluşturduğu tahmin ediliyor. BM verilerine göre dokuz yıllık savaşta yaklaşık 12 milyon Suriyeli ülke içi ve dışında yer değiştirmek zorunda kaldı.

2 milyon çocuk okula gidemiyor

Islamic Relief adlı yardım kuruluşu, İdlib’de sağlık hizmetlerinin de çökme noktasına yaklaştığı uyarısında bulundu. Hastanelerde personel sıkıntısı ve aşırı yüklenme olduğuna dikkat çeken kuruluş, grip, ishal gibi temel hastalıkların tedavisi için bile gerekli ilâçların ve hayat kurtarıcı cihazların eksikliğinin çekildiğini bildirdi. UNICEF, çatışma olmayan bölgelerdeki çocuklar ve ailelerinin durumunun da kolay olmadığına dikkat çekerek ülkede sağlık tesislerinin yarısından fazlasının ve her üç okuldan birinin kapalı olduğunu kaydetti. UNICEF tahminlerine göre Suriye’de 2 milyon 800 bin çocuk okula gidemiyor. Savaş sebebiyle geçim kaynaklarını yitiren aileler çocuklarına bakamayacak hâle geliyor ve geçinebilmek için ev eşyalarını satıyor ya da çocuklarını çalışmaya gönderiyor. 

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