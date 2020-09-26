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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sığınmacılar ‘kabul edilemez’ şartlarda yaşıyor

26 Eylül 2020, Cumartesi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMM- YK), Ege adalarındaki sığınmacıların “kabul edilemez” koşullarda yaşadığını belirterek, başta Midilli Adası’nda olmak üzere adalardaki sığınmacı kabul merkezlerinde şartların iyileştirilmesi için “âcil insanî eylem” çağrısı yaptı.

BMMYK’den yapılan yazılı açıklamada, Midilli Adası’nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria’da iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 bin sığınmacının evsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, sadece “en savunmasız durumdaki” bir kaç yüz sığınmacının Yunan anakarasına nakledilebildiğine dikkat çekildi. Midilli Adası’nda BMMYK, insanî yardım kuruluşları ve yerel makamların, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için zamana karşı yarıştığı belirtilen açıklamada, “Ancak BMMYK, Ege adalarında çok uzun süredir kabul edilemez şartlarda yaşayan sığınmacılar için uygun çözümlere acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Midilli Adası’n- daki yaklaşık 2 bin sığınmacı da dahil olmak üzere, bütün adalarda en az 4 bin kişinin anakaraya yerleştirilmeleri için tüm şartları taşıdığı, fakat naklin gerçekleştirilmediği vurgulandı.

AA

Etiketler: sığınmacı, kabul edilemez şartlar
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