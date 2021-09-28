'Silahlanma yarışına girme niyetim yok'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silâhlanma yarışı niyetinde olmadığını kaydetti.

İki günlük resmî ziyaret için Paris’te bulunan Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT’e verdiği özel röportajda, Atina-Paris yakınlaşması, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, sığınmacı sorunu ve Avrupa’nın güvenlik perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirirken, “Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye’nin anladığına inanıyorum.” diye konuştu. Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki ve Ege’deki sorunların çözümü için tek yolun uluslar arası hukuk olduğunu dile getirerek, “Biz İtalya ve Mısır örneğinde, bu tür anlaşmalar yapılabileceğini gösterdik. Açıkça söyleyeceğim, sonuçta herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir.” diye konuştu. Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayan Miçotakis, “Türkiye ile bir silâhlanma yarışına girme niyetim hiç yok.” ifadesini kullandı.