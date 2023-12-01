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Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail, Gazze'nin tamamını hedef alıyor

01 Aralık 2023, Cuma 03:01
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların sadece Hamas'ı değil bölgenin tamamını hedef aldığını belirtti.

Dünya kalıcı ateşekeste ısrarlı

 

MSF Başkanı Christos Christou, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Christou, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye yönelik savaş başladığından bu yana İsrail bölgeye tam bir abluka uyguluyor. İnsanların ihtiyaçlarından mahrum edilmesinin hiçbir gerekçesi olamaz.

İsrail güçleri 7 haftadır çocukları ve aileleri öldürüyor. Çocuklar ve aileler, kaçmaya çalışsalar da güvenli bir yer olmadığını anladılar."

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Christou, "Bu savaş sadece Hamas'a değil tüm Gazze'ye karşı. İnsani ara, ateşkes tüm bunlar sivillerin korunması için fakat sivillerin insani yardıma ihtiyaçları var." diye konuştu.

Gazze'deki durumu "felaket" olarak nitelendiren Christou, sağlık tesislerinin yerle bir edildiğini, hastanelerin çalışmadığın söyledi.

Christou, sivillere yönelik şiddetin hiçbir ahlaki ve yasal gerekçesi olmadığını vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu.

Amman, bugün Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini görüşmek üzere uluslararası hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bir koordinasyon toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

AA

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