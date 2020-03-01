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1 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Sınırda göçmen trajedisi

01 Mart 2020, Pazar
Türkiye mültecilere kapıları açmasıyla birlikte Yunanistan sınırına akın eden göçmenlerin sınırı geçme mücadeleleri sürüyor.

Türkiye’deki mülteciler Avrupa’ya göç etmek için Edirne sınırına akın ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önceki gün gece saatlerinde başlayan göçmen hareketliliği gittikçe artıyor. Edirne’ye gelen göçmenler Yunanistan’la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi’ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplanmaya devam ediyor. Geceyi sınır kapısına yakın alanlarda açık havada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Sabahın ilk ışıkları ile sınır hattına yönelen göçmenler Yunan kuvvetleri tarafından biber gazlı müdahale gördüler. Sınır hattında yaklaşık 24 saatten fazla süren yoğunluk devam ederken bazı göçmenlerin Meriç Nehri’ni kullanarak Yunanistan’a geçtiği de öne sürülüyor.

Adacıkta mahsur kaldılar

Edirne’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişilik bir aile ise botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri’nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen, Edirne’de nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor. Sınır köylerinden birinden dün birçok düzensiz göçmenin yüzerek ve botla geçiş yaptığı yerden Yunanistan’a gitmeye çalışan aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi, botunun havası nehrin ortasında inmeye başlaması sonucu nehir ortasındaki adacığa çıktı. Düzensiz göçmenler, botlarını şişirmeye çalıştı.

Göçmenlere sert müdahale

Yunan polisi sınır bölgelerinde güvenlik önlemlerini arttırırken sınırı geçmek isteyen göçmenlere sert müdahalelerde bulunuyor. Ses bombası ve biber gazı kullanarak göçmenlere sert müdahalede bulunan Yunan polisi tepkilerin hedefinde. Öte yandan uluslararası haber ajansları hem Türkiye tarafından hem de Yunanistan tarafından çarpıcı fotoğrafları abonelerine servis ediyor.

Yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı. Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Etiketler: sınır, göçmen, trajedi
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