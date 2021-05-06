Sırbistan'dan aşı olanlara ödeme yapılacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, yaptığı açıklamada Mayıs ayı sonundan önce Kovid aşısı olan her vatandaşa, ödeme yapılacağını söyledi.

Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada Vuciç, 31 Mayıs'a kadar aşı olanlara 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapacaklarını söyledi. Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi. AŞI UYGULAMALARI DURAKSADI 7 milyonluk nüfusun 1,3 milyonunun tamamen aşılandığını belirten Vuciç, aşılama çalışmalarının duraksamaya uğradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, aşı olmayan kamu çalışanlarının virüse yakalandıkları takdirde ücretli izin alamayacaklarını sözlerine ekledi. NTV

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