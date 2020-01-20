Sisi için tutuklama talebi

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Abdulfettah es-Sisi’nin İngiltere ziyareti öncesi Londra Polisi Terörle Mücadele Biriminden, “Mısır hükümeti ve devlet kurumları aleyhindeki güvenilir işkence iddialarını” soruşturmasını istedi.

Guernica 37’nin açıklamasında Mısır Devrim Konseyi’nin talebi üzerine harekete geçildiği belirtilerek, başvuruda Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümü ile ölümü öncesi gördüğü ve işkence teşkil eden muamelenin soruşturulmasının talep edildiği vurgulandı. ‘İnandırıcı argümanlar var’ Sisi’nin, Mursi’ye yapılan işkenceden habersiz olduğunun düşünülemeyeceği belirtilen açıklamada, “Mursi’nin gördüğü muamelenin ölümüne katkıda bulunduğu sadece varsayım değil, askeri rejimin elinde gördüğü muamelenin onu öldürdüğü ve niyetin de bu olduğuna dair inandırıcı argümanlar var.” denildi. Birleşik Krallık’ın herhangi bir işkence suçunu, işlendiği yer neresi olursa olsun, soruşturmak ve kovuşturmakla yükümlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Sisi’nin ziyareti göz önüne alındığında uygun adımların atılmasının zorunlu olduğu savunuldu. Guernica 37, bu kapsamda Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istedi. AA

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