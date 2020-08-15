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15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Siyonist lobiye rağmen yine kazandı

15 Ağustos 2020, Cumartesi 00:01
ABD Kongresi’nİn İlk Müslüman kadın üyesi olan Ilhan Omar, bir kez daha seçilmeyi garantiledi.

ABD’dekİ 2018 ara seçimlerinde Demokrat Partili Ilhan Omar, Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilerek ABD Kongresi’nin ilk kadın Müslüman üyelerinden biri olmuştu. Temsilci Ilhan Omar, Minnesota’nin tarihî olarak Demokratik yönetimindeki 5. Kongre Bölgesinde gayri resmî sonuçlara göre ön seçimi kazanarak bir kez daha Temsilciler Meclisine girmeyi garantiledi. Omar İsrail lobisinin güçlü desteğine sahip adaylarını geride bırakarak bu sonucu aldı. Son dönemlerde Ilhan Omar, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

İsrail’e girişi yasaklandı

Ilhan Abdullahi Omar, 2019’dan bu yana Minnesota’nın 5. Kongre bölgesinin temsilcisi olarak görev yapıyor. İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Müslüman Kongre üyesinin İsrail’e girişi yasaklandı. İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail devletine zarar vermek isteyenlere ülkeye giriş izni verilmesi düşünülemez” denildi. Daha önce İsrail’de ABD Kongresi’nin bir üyesi hakkında böyle bir karar alınmamıştı.

Trump’ın göç politikalarını da eleştiriyor

ABD’ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, Trump’ın göç politikalarına şiddetle karşı çıkarken Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) kapa- tılması çağrısında bulunuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’yla yakın ilişkisi bilinen Trump daha önce de sık sık Ilhan Omar’ı eleştirmiş, ona yönelik “ırkçı” bazı suçlamalarda bulunmuş, “Ailesinin doğduğu ülkeye gitsin” demişti.

Ilhan Omar kimdir?

Somali asıllı Amerikan vatandaşı olan Ilhan Omar, 1982 yılında dünyaya geldi. North Dakota State Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2009 yılında Ahmed Nur Said Elmi ile evlendi. Siyasete Demokrat Parti ile atılan 34 yaşındaki Omar, Minnesota’dan seçimlere katılarak ABD tarihinde Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başörtülü milletvekili oldu. İlhan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden kadın üye Keith Ellison’ın yerine geçti. Omar’ın başarısı sosyal medyada da geniş yankı  buldu. Omar destekçileri ‘ezilen azınlıklar güçleniyor. İnanç veya kişisel tercihler (başörtüsü) başarıya ve birlikte yaşamaya engel değil’ şeklinde tweetler attı.

 

Etiketler: siyonist lobi
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