"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Size karşı, Allah bize yeter

23 Haziran 2019, Pazar
Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed MursÎ’nin kızı Şeyma MursÎ, babasına çektirilen zulümleri yapanlara “Size karşı, Allah bize yeter” dedi.

Mısır’ın serbest seçimlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursî, 17 Haziran Pazartesi günü mahkeme salonunda ruhunu Rahman’a teslim etti. Mursî’nın kızı Şeyma Mursî, yakın zamanda çektiği bir videoda babasının içerisinde bulunduğu sağlık şartlarına dikkat çekmişti. Babasının duruşmada baygınlık geçirdiğini anlatan Şeyma Mursî, “Babam maalesef bugünkü duruşmada baygınlık geçirdi. Henüz duruşmanın başındayken bayıldı ve sonrasında onun için doktor getirdiler. Duruşma boyunca gözlerini bile açamayacak halde hareketsiz bir şekilde baygın yatıyordu. Hâkim babamın bayılmasını suç olarak görüyor. ‘69 yaşında olduğu halde nasıl bayılır?’ diye soruyor. Daha önce babamın sağlık durumunun kötü olduğunu doktora bildirmiştim. Doktora daha önce defalarca babamın tedavi edilmesi talebinde bulunduğumuzu söyledim. 23 Kasım 2018 tarihinde son videomu çektikten sonra babamı hastaneye getirdiler. Bakar mısınız şu hâle, babamı en son ne zaman getirmişler! Hastaneye getirdiklerinde yürümekte güçlük çekiyordu. Onu yerde sürükleyerek getiriyorlardı. Öyle ki biraz olsun şefkatten, merhametten ve vicdandan nasibini almayan polislerin arasına düşüyordu” dedi.

Onunla görüşmemizi engellediler

Babasının mahkeme salonunda baygınlık geçirmesi üzerine mahkeme heyeti ve basının duruşmada uyuduğunu iddia etmesine tepki gösteren Şeyma Mursî, “Hayır babam uyumuyordu. Babam hastaydı, böbrek hastasıydı. Yani böbreklerinden biri iflas etmişti. Diğer böbreğiyse yüzde 80’den fazlası iflas etmiş durumdaydı. Allah bilir böbrekleri ne hâle gelecek. Bugün mahkemede bayıldığı haberini aldıktan sonra onu tedavi eden doktorda ne merhamet ne şefkat ne de vicdan vardı. Doktor babamın sadece omuz ve dirsek ağrısı olduğunu iddia ediyordu. Biz babamın ne gibi hastalıkları olduğunu biliyoruz. O, yaşlılığından dolayı felç geçirmedi. Evet, o felç geçirdi çünkü üstüne örtecek bir şeyi olmadan yerde uyuyordu. O felç geçirdi, çünkü kışın giyeceği kalın bir giysi bulamadı. O felç oldu çünkü yedikleri sağlıklı yiyecekler değildi. Çünkü ona içmesi için pis su veriyorlardı. Dedik ki o felç tedavisi görüyor, o böbrek tedavisi görüyor. Onlara, alanında uzman doktorlara gösterilmesi gerekiyor dedik. Bir taraftan cezaevi idaresi onun doktora götürülmesini yasaklarken öte yandan bizim onla görüşmemizi de engellediler. Aradan 2 ya da 3 ay geçtikten sonra hastaneye götürülmesine ancak izin verdiler. Şimdiyse hâkim babamı yargı sürecini geçiştirmekle suçluyor.  ‘Anayasanın gerektirdiği kanun üzere seni cezalandıracağım’ diyor. Senin vicdanın bu mu ey hâkim? Bu vicdanla mı hükmedeceksin?” ifadelerini kullandı. 

Bu vicdanın öldüğüne işarettir

Hâkimlerin babasının hastalığını dikkate almayıp tedavisini engellediklerini anlatan Şeyma Mursî, “7 sene sözde tıp eğitimi almış sayın doktor. Babamın böbreklerinden biri tamamen diğeri yüzde 80 iflâs etmiş durumda. Babamın prostat hastalığı var. Babamda boyun şişmesi var. Babamda felç, tansiyon ve şeker hastalığı var. Cezaevi idaresi babamın aylarca şeker ve tansiyon ilâçlarını kullanmasına izin vermedi. Bu birkaç gün önce oldu. Duruşma başında ‘Ben hastayım, bana doktor getirin’ dediğinde ona inanmadınız. Bayılıp düştüğü zaman mahkemede hâkim ona seslendi. Mahkûm baygın iken hâkim nasıl hâlâ mahkemeye devam eder? Bununla da yetinmeyip ‘Ona anayasa maddesi gereği ceza vereceğiz’ diyorlar. Sizin adaletiniz bu mu? İnsanlığınız bu mu? “İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin” adaletiniz bu mu? Bunun uydurulmuş bir dâvâ olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bu vicdanın öldüğüne işarettir. Size karşı Allah bize yeter. Babama karşı birleşenlere Allah yeter, o ne güzel vekildir. Onun baygın ve hasta olduğunu görüp ona yardım etmeyenlere karşı Allah bize yeter. Allah’ım bize bir çıkış yolu göster. Allah’ım sen ona şifa ver ki rahatlayalım. Kalksın ve hakkı savunsun. Hepimizin hakkını alsın bunlardan. Yaşadığımız zulmü ortadan kaldırsın. Allah siz zalimlerden intikamımızı alsın” şeklinde konuştu. 

HABER: NURSEZA OKUR

Haber Merkezi

Etiketler: Mısır, Muhammed Mursi, demokrasi, Şeyma Mursî
Okunma Sayısı: 431
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbullu demokrasi için sandık başında

    Size karşı, Allah bize yeter

    İran'da casuslukla suçlanan bakanlık çalışanı idam edildi

    Cumhurbaşkanlığı sistemi ekonomide sınıfta kaldı

    Seçim yasakları başladı

    Trump: İran'a ek yaptırımlar getireceğiz

    'Herkesin vicdanına, hak, hukuk ve adalet anlayışına kendimi emanet ediyorum'

    İran'dan ABD'ye 'saldırı' uyarısı

    PKK adına faaliyetler yürüten Norveç vatandaşı Bingöl'de yakalandı

    Ali Kemal Özcan: Öcalan'la görüşmemde bir devlet görevlisi de vardı

    Yıldırım: Vereceğimiz karar İstanbullu hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun

    Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: 13 yaralı

    Kılıçdaroğlu: Toplumun ferasetine, vicdanına güveniyorum

    Sandıkların başında 100 bin müşahit bekleyecek

    İran: Washington barut fıçısını ateşleme hatasını yaparsa, bölgeyi ateşe atar

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var

    Türkiye'nin proje ortağı olduğu A400M uçağınının 8'incisi TSK'ya teslim edildi

    '31 Mart'ın kahramanları 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak'

    Trump: İran'a yönelik hava saldırısı için nihai onayı vermedim

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve zulme karşı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul seçimi
    Genel

    Size karşı, Allah bize yeter
    Adnan NACİR

    U’lu dönüşler
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a tevekkül edene, Allah kâfidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İstanbullu demokrasi için sandık başında
    Genel

    Adalet, Rahman isminin tecellisidir
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’da seçim günü
    Mehmet KARA

    Bir kez daha sandık başına

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.