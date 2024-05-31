"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı

31 Mayıs 2024, Cuma 16:58
Norveç, İspanya ve İrlanda hükümetlerinin, koordine bir şekilde hareket ederek Filistin’i resmen devlet olarak tanımasının ardından Slovenya da benzer bir adımı attı.

Başbakan Robert Golob yaptığı açıklamada “Bugün Filistin’i egemen bir devlet olarak tanıma kararı aldık” dedi. Bu kararın birkaç gün içinde ülke meclisinden geçerek resmiyet kazanması bekleniyor. Golob, “Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti’ne ve kimseye karşı bir karar değildir.” dedi. Bugünün, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB çalışanlarından sembolik cenaze töreni

    Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı

    BM Güvenlik Konseyi de acilen sesini yükseltmeli

    İsrail, Gazze'ye yardım girişinin sağlandığı tüm noktaları ele geçirdi

    ‘Uyutulma’ insanî çözüm değil

    İslam dünyasına ‘harekete geç’ çağrısı

    Geç gelen adalet adalet olmayacak

    İsrail ne zaman hesap verecek?

    İsrail’de askere gitmeyi reddedenlerde rekor artış

    Save the Children: İsrail, UAD’nin kararlarını açıkça yok saydı

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

    ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

    Biden yönetiminin Gazze politikasına karşı bir tepki istifası daha

    Sansür yasasından daha ağır

    Depremzedeler alt yapısız konteynerlarda yaşıyor

    Belçika’da İsrail’e akademik boykot

    Beyaz Saray'a göre İsrail kırmızı çizgiyi aşmamış!

    Derin bürokrasi iktidarı teslim alıyor

    Fransa: BM, Gazze konusunda sadece konuşmamalı, harekete geçmeli!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Resmî STK’lar”
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiler, savcılar, Nurcular
    Risale-i Nur'dan

    Cihan harbinden daha büyük bir hâdise
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Ali KAYA

    “Taallüm-ü Siyaset siyaset değildir”
    Faruk ÇAKIR

    Milleti oyalamayınız!
    Cevher İLHAN

    Müsriflerin “israf ikazı!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ziyaretleşmenin “müfritâne irtibat” yönü
    Hasan ŞEN

    Bir ömür boyu Kur’an Hadimi Ahmet Aytimur - Hüsrev'in ve Tahiri’nin üçüncüsü: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.