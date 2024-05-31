Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı

Norveç, İspanya ve İrlanda hükümetlerinin, koordine bir şekilde hareket ederek Filistin’i resmen devlet olarak tanımasının ardından Slovenya da benzer bir adımı attı.

Başbakan Robert Golob yaptığı açıklamada “Bugün Filistin’i egemen bir devlet olarak tanıma kararı aldık” dedi. Bu kararın birkaç gün içinde ülke meclisinden geçerek resmiyet kazanması bekleniyor. Golob, “Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti’ne ve kimseye karşı bir karar değildir.” dedi. Bugünün, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi. AA

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.