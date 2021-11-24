Somali, “âcil durum” ilân etti

Somali hükümeti, etkisini arttıran kuraklık sebebiyle ülke genelinde “âcil durum” ilân etti.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Somali halkını, ihtiyaç halindekilere yardım edilebilmesi için birlik olmaya çağırdı. Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan ötürü âcil durum ilân edildiğini belirten Roble, uluslar arası camianın da yardım çalışmalarına katkıda bulunmasını istedi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2020’nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi âcil yardıma ihtiyaç duyuyor. Somali’de, 1990’dan bu yana iklim değişikliği sebebiyle sel ve kuraklık gibi 30’dan fazla afet yaşandı. AA

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