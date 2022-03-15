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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Somali Başbakanı'ndan uluslararası topluma yardım çağrısı

15 Mart 2022, Salı 18:00
Somali Başbakanı Roble, kuraklık nedeniyle uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, bağışçı ülkelerle yaptığı toplantıda, kuraklığın yol açtığı gıda sorunu ve susuzluk nedeniyle yarım milyon insanın yerinden olduğunu, 6,9 milyon kişinin de açlıkla yüz yüze bulunduğunu ifade etti.

Somali'nin bir kez daha acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Roble, kitlesel ölümlere yol açabilecek kıtlık tehlikesinin önüne geçebilmek için uluslararası toplumdan yardım istedi.

Somali'de köylerin boşalmasına ve açlıktan ölümlerin yaşanmasına yol açan kuraklığın, 2011'dekine benzer bir kıtlığı beraberinde getirmesinden endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: Somali Başbakanı, uluslararası toplum, yardım, çağrı
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