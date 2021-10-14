Soruşturma için gelmeyin!

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Şü Çın, BM’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne “dostça bir ziyareti” memnuniyetle karşılayacaklarını ancak soruşturma yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, 1 Ekim’de Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlâllerin gündeme geldiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne hiçbir şekilde erişim izinlerinin olmadığını bildirmişti. Colville, “Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne ‘anlamlı’ veya ‘başka türlü’ bir erişim iznimiz yok.” ifadesini kullanmıştı. AA muhabirinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in, yıllardır Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne “anlamlı erişim” çağrısına ilişkin sorusunu cevaplayan Şü, “Suçluluk karinesine dayalı bir soruşturmadan ziyade dostane bir ziyaret olmalı. Yani ziyaret, bir savcı gibi değil, tabiatı gereği dostane bir iş birliği çerçevesinde olmalı.” diye konuştu. Büyükelçi Şü, Çin’e güvenilmesi ve saygı gösterilmesini isteyerek kimsenin kendilerine “ziyaretin nasıl gerçekleşeceğini öğretemeyeceğini” ya da “parmak gösteremeyeceğini” ifade etti. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor. AA

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